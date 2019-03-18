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Новости

17:14

Путин подписал законы о фейковых новостях и неуважении к власти в интернете

Президент России Владимир Путин подписал законопроекты о фейковых новостях и неуважительных высказываниях в адрес власти в интернете, документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Эти законопроекты на рассмотрение Госдумы внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. Теперь за распространение фейковых новостей в СМИ и интернете нарушителям грозят блокировки и штрафы. За «явное неуважение к обществу, государству и госсимволам» России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.

В третьем, окончательном чтении Госдума одобрила эти законопроекты 7 марта. До этого ко второму чтению были внесены поправки, которые вывели из-под ответственности «традиционные медиа» – зарегистрированные СМИ. Также были увеличены штрафы за неуважительные высказывания в адрес власти, общества и госсимволов России практически в 20 раз.

13 марта инициативы одобрил Совет Федерации. При этом Совет при президенте по правам человека призывал сенаторов вернуть законопроекты на доработку, опасаясь, что из-за неопределенности формулировок эти законы могут применять для политических репрессий и сведения личных счетов.

Многие, помимо членов СПЧ критиковали законопроекты Клишаса и Боковой. Так, политолог Валерий Соловей заявил, что эти инициативы могут вызвать «не покорство, а ненависть к государству». Публицист Виктор Шендерович, комментируя при этом заявление депутата Госдумы Тамары Плетневой, призвавшей лечить геев, сказал, что «уважения не будет» с его стороны к таким парламентариям. Политик, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман дал понять, что, по его мнению, инициатива о неуважении к власти в интернете касается только одного человека – «первого лица».

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19:44    
в царской россии не допускалось внеконфессиональное состояние - народ наказаниями заставляли верить в бога, царя и отечество, в путинской россии народ наказаниями заставляют "любить" и "уважать" «православие» «царя» и «отечество»… откуда ушли туда и пришли…

18:57    
18-40 +++++

18:56    
Не уважаю Удмурта - вора и лжеца!

18:52   Яяя   ygfy@ygy.ru
Ну теперь все зауважают неуважаемого

18:40    
УВАЖОПА

17:29    
наступила ПОЛНАЯ УВАЖУХА

Страница 1-ая (всего: 1)
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