Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины после подсчета 90% протоколов

После подсчета 90,11% протоколов на выборах президента Украины лидирует комик, лидер партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, набирающий 30,26% голосов, передает ТАСС со ссылкой на ЦИК Украины.

Пока его ближайший преследователь – действующий президент Украины Петр Порошенко, набравший 15,99% голосов. Тройку лидеров замыкает глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,36% голосов. Четвертое и пятое место занимают лидер «Оппозиционной платформы - за жизнь» Юрий Бойко (11,53%) и глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (7%) соответственно.

Ранее ЦИК Украины объявил, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов, поэтому 21 апреля пройдет второй тур выборов. О том, как представители оппозиции в Петербурге оценили происходящее – в материале ЗАКС.Ру.