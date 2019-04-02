СМИ: Фигурант дела "Нового величия" Ребровский заключил сделку со следствием

Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Ребровскому не стали продлевать меру пресечения. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавил собеседник агентства.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и однажды встречались оффлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.