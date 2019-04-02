СМИ: Депутаты предложили шифровать трафик в рунете с помощью отечественной криптографии

Комитет Госдумы по информполитике подготовил поправки ко второму чтению законопроекта об автономной работе российского сегмента интернета, которые обязывают передавать информацию в рунете с использованием отечественных средств шифрования, пишет РБК со ссылкой на источники.
По словам источников, документ отдельно обязывает организаторов распространения информации внедрить в свои продукты – клиенты, браузеры, мессенджеры - российские средства шифрования, одобренные правительством. Реестр ОРИ ведет «Роскомнадзор», в него включены в том числе «Яндекс», Telegram, «ВКонтакте», Mail.Ru Group и другие компании.
По мнению экспертов, такой подход позволит российским силовым структурам расшифровывать отечественный интернет-трафик, который операторы связи и ОРИ обязаны хранить по «закону Яровой».
Госдума приняла в первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.
Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.