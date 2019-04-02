В академии Можайского нашли вторую мину после взрыва первой

На территории Военно-космической академии имени Можайского нашли вторую мину, передает 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, снаряд нашли под лестницей. Сейчас его осматривают специалисты.

За час до этого в академии прогремел взрыв: по предварительным данным, подорвалась мина, которую хотели переместить с места на место. Обрушился лестничный пролет, на третьем этаже оказались заблокированы люди.

Добавим, в результате подрыва один человек получил контузию, двое ранены, царапины получили два подполковника, майор и старший лейтенант.