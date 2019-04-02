Беглов не стал общаться с собравшимися у Можайки журналистами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов не стал подходить к сотрудникам средств массовой информации перед тем как покинуть территорию Военно-космической академии им. Можайского, где сегодня прогремел взрыв, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Временный губернатор провел у академии Можайского около 30 минут.

С территории академии уже полтора часа продолжается эвакуация людей.

Напомним, около двух часов дня на территории ВКА им. Можайского прогремел взрыв. Предположительно, взорвалась мина. В результате обрушился лестничный пролет. По предварительным данным пострадали четыре человека.

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