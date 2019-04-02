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15:53

Фонтанка: В Можайке взорвалось СВУ

фото ЗакС политика Фонтанка: В Можайке взорвалось СВУ

В ходе взрыва в Военно-космической академии имени Можайского пострадали три сапера и женщина-преподаватель, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, в академии взорвалось самодельное взрывное устройство, спрятанное под лестничной клеткой. После его обнаружения была объявлена эвакуация. Детонация СВУ произошла в момент обезвреживания саперами.

Три сапера получили ранения средней степени тяжести. Также осколком задело женщину-преподавателя.

Напомним, ранее на место происшествия прибывал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, но никаких комментариев давать не стал.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:32    
Однако, это, типа, покушение?

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