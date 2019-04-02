УФАС выдало КИО новое предостережение Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало новое предостережение комитету имущественный отношений. На сей рай претензия антимонопольного ведомства касается планируемой передачи полномочий по приватизации и последующей продаже госимущества от КИО к ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга". "Подобные действия КИО нарушают федеральное и региональное законодательство, а также могут привести к ограничению или недопущению конкуренции на рынке оказания услуг по приватизации и последующей продажи госимущества (признаки нарушения ст. 15 закона "О защите конкуренции")", - уведомили "антимонопольщики" в пресс-релизе. Добавим, ранее УФАС уже выдавало КИО и правительству города 3 предостережения: предметом претензий ведомства послужила деятельность Фонда имущества. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен