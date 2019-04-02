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16:11

УФАС выдало КИО новое предостережение

фото ЗакС политика УФАС выдало КИО новое предостережение

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало новое предостережение комитету имущественный отношений. На сей рай претензия антимонопольного ведомства касается планируемой передачи полномочий по приватизации и последующей продаже госимущества от КИО к ГКУ "Имущество Санкт-Петербурга".

"Подобные действия КИО нарушают федеральное и региональное законодательство, а также могут привести к ограничению или недопущению конкуренции на рынке оказания услуг по приватизации и последующей продажи госимущества (признаки нарушения ст. 15 закона "О защите конкуренции")", - уведомили "антимонопольщики" в пресс-релизе.

Добавим, ранее УФАС уже выдавало КИО и правительству города 3 предостережения: предметом претензий ведомства послужила деятельность Фонда имущества. 

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