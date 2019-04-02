СМИ: Генпрокуратура впервые применила закон о неуважении к власти за фото с "критикой" Путина

Генеральная прокуратура впервые применила на практике новый закон об оскорблении власти, вступивший в силу 29 марта, поделился с TJournal осведомленный источник. Прецедентом послужила публикация рядом СМИ фотографии здания МВД Ярославля, на колоннах которого неизвестный баллончиком начертал дискредитирующую действующего президента информацию.

Информатор предоставил редакции TJournal уведомление Роскомнадзора с просьбой удалить материалы, "оскорбляющие в неприличной форме человеческое достоинство".

На надписи, которую вандал оставил на здании ярославского МВД ночью 31 марта, значилось "Путин - ***** [грубое обозначение гомосексуала]".

Главред 76.ru Ольга Прохорова поделилась, что всем изданиям, опубликовавшим фотографию, поступил звонок от Роскомнадзора и ФСБ с просьбой немедленно удалить изображение. Вместе с тем, по её словам, никто из звонивших не смог "указать правовые основания для этого".

В результате публикации, содержащие "дискредитирующие" Путина изображения, удалили "Эхо Москвы в Ярославле", "Первый Ярославский", "Московский комсомолец Ярославль", "Ярославский регион" и "PRO Город".

Также в издании "Яркуб" известили, что РКН дважды направлял им письмо с требованием удалить заметку.

"Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент — „делом занимается федеральное ведомство“", - говорится в Telegram-канале издания.

Согласно закону о наказании за неуважительное отношение к власти, с требованием удалить материал в Роскомнадзор должна обращаться Генпрокуратура.

Добавим также, РКН начал проводить среди СМИ профилактику правонарушений в рамках закона о запрете на оскорбление госсимволов, уведомил "Интерфакс" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Цель данных действий — выработать эффективные правоприменительные механизмы, позволяющие оперативно прекратить распространение противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности", - заявил он.

Инициативу об оскорблении действующей власти внесли на рассмотрение Госдумы сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова. За "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" России и органам власти в интернете граждан могут оштрафовать на сумму от 30 до 100 тысяч рублей, повторное правонарушение может обернуться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей или арестом на 15 суток, на третий и следующие разы – тот же арест или штрафы от 200 до 300 тысяч рублей.