Петербургский правозащитник Передрук сообщил об обыске у его родителей

Рано утром 2 апреля сотрудники Следственного комитета и ФСБ обыскали квартиру родителей петербургского юриста и правозащитника Александра Передрука. Об этом Передрук сообщил на своей странице в Facebook.

«Как следует из протокола обыска, он был связан с уголовным делом, возбужденным по факту взрыва в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года – правоохранительные органы устанавливают, был ли я знаком с погибшим М.В. Жлобицким, совершившим самоподрыв», - написал юрист.

Он также отметил, что не был знаком с погибшим и узнал о случившемся в Архангельске из СМИ.

Передрук работает юристом в Московской Хельсинской группе. Он также представляет интересы «Солдатских матерей» и представляет в Петербурге проект «Апология протеста». Передрук выступал в защиту задержанных на протестных акциях в Петербурге, в том числе координатора движения «Весна» Богдана Литвина по делу о вытоптанных газонах на акции «Он нам не царь».

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