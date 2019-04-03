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Новости

11:00

ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о сборе валежника

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о сборе валежника

Законопроект, разрешающий петербуржцам собирать в лесах валежник, 3 апреля прошел первое чтение в городском парламенте.

Инициативу разработала межфракционная группа депутатов, включающая единороссов Дениса Четырбока и Марию Щербакова, а также члена “Справедливой России” Надежду Тихонову

Поправка в региональное законодательство необходима для приведения его в соответствие с федеральным. Депутаты Госдумы, напомним, разрешили россиянам собирать валежник еще год назад - в апреле 2018-го.

Сергей Еремеев



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17:13    
Россияне обленились. Поднять топливо с земли уже им тяжело. Зимой пригодится. Работать надо больше и будете жить лучше.

13:23    
Теперь заживём гораздо лучше !

13:00   vladimirnekrasov   vladimirnekrasov1997050p0wy@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog

12:23   Гервант из Рыбии  
это очень важный закон

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