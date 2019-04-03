Макаров: Взрыв в академии Можайского не был террористическим актом

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров на брифинге 3 апреля заявил, что взрыв в Военно-космической академии имени Можайского - не теракт.

- Это не был террористический акт, - сообщил спикер журналистам.

Он отметил, что картина случившегося уже восстановлена, но не стал ее раскрывать в интересах следствия.

По словам Макарова, он прибыл на территорию академии вскоре после случившегося и пробыл там до утра среды, 3 апреля.

Спикер положительно оценил работу руководителей академии Максима Пенькова и Антона Поспелова, пообещав наградить их в стенах Заксобрания.

2 апреля около 13:30 в здании военного вуза взорвался неустановленный предмет, в результате чего четверо военнослужащих получили травмы. По данным "Фонтанки", в академии сдетонировало самодельное взрывное устройство, спрятанное под лестничной клеткой. После его обнаружения была объявлена эвакуация. Детонация СВУ произошла в момент обезвреживания его саперами. Три сапера получили ранения средней степени тяжести. Также осколком задело женщину-преподавателя.

Сергей Еремеев

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