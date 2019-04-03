У "Технологического института" начался молебен в память о погибших в теракте

У входа в станцию метро "Технологический институт" началась заупокойная служба по людям, которые стали жертвами теракта, произошедшего 3 апреля 2017 года, передает MR7.

После завершения молебна родственники погибших возложат цветы к подножию станции. Ожидается, что в мероприятии примет участие врио градоначальника Александр Беглов.

Вместе с петербуржцами скорбит и депутат Заксобрания от фракции Партия роста Оксана Дмитриева.

Сегодня с самого утра жители города несут цветы ко входу на станцию метро.

Ввиду панихиды пострадавшие в теракте не смогли посетить сегодняшнее заседание суда, на котором рассматривается дело о взрыве. Некоторые отказались участвовать в процессе, ссылаясь на до сих пор "неокрепшее" эмоциональное состояние.

Взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 16 человек, пострадали более ста. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещенная в РФ террористическая группировка "Катиба Таухид валь-Джихад".

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