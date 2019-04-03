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16:50

По распоряжению Медведева Россия подарит Кубе 5 отечественных автозаков

фото ЗакС политика По распоряжению Медведева Россия подарит Кубе 5 отечественных автозаков

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче на безвозмездной основе Республике Куба пяти автозаков 2018 года выпуска, изначально предназначавшихся для нужд ИК-7 Башкортостана. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, в дар кубинским правоохранителям транспортируют 5 автотранспортных средств "Оперативно-служебный типа АЗ" на шасси КамАЗ-65117 стоимостью 36,1 млн рублей.

Федеральной таможенной службе дан наказ "обеспечить совершение таможенных операций без взимания таможенных сборов за совершение действий, связанных с выпуском товаров".

Отметим, Россия не скупится на дорогостоящие "подарки" для Кубы. Например, в августе 2018 года стало известно, что на реставрацию Капитолия в Гаване из государственного бюджета будет выделено 642 млн рублей. За 2 млрд евро РФ поможет восстановить социалистической республике железные дороги, а также "одолжит" 38 млн евро на покупку вооружения.

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16:59    
Не все будут благодарны за такой подарочек. Авторитет России среди простых, незаконопослушных кубинцев резко снизится.

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