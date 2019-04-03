В Конгресс США внесли проект закона о новых антироссийских ограничениях

На рассмотрение американского Конгресса внесен законопроект о новых санкциях в отношении Российской Федерации, уведомляет РИА "Новости". В частности, в документе говорится о блокировке активов некоторых крупных отечественных банков - Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанка и Газпромбанка.

Вместе с тем, инициатива предполагает и более мягкую меру - запрет на открытие счетов в обозначенных структурах.

Помимо прочего, новый пакет санкций предусматривает запрет на сделки с суверенным долгом России, а также любое инвестирование энергетического сектора.

В последний раз США планировали ввести антироссийские ограничения ввиду инцидента в Керченском проливе. До этого были утверждены санкции за применение на территории Британии запрещенного химоружия.

Ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.