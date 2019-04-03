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Новости

17:44

В Конгресс США внесли проект закона о новых антироссийских ограничениях

фото ЗакС политика В Конгресс США внесли проект закона о новых антироссийских ограничениях

На рассмотрение американского Конгресса внесен законопроект о новых санкциях в отношении Российской Федерации, уведомляет РИА "Новости". В частности, в документе говорится о блокировке активов некоторых крупных отечественных банков - Сбербанка, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанка и Газпромбанка.

Вместе с тем, инициатива предполагает и более мягкую меру - запрет на открытие счетов в обозначенных структурах.

Помимо прочего, новый пакет санкций предусматривает запрет на сделки с суверенным долгом России, а также любое инвестирование энергетического сектора.

В последний раз США планировали ввести антироссийские ограничения ввиду инцидента в Керченском проливе. До этого были утверждены санкции за применение на территории Британии запрещенного химоружия.

Ограничения Евросоюза и Штатов в отношении России неоднократно ужесточались, а их действие продлевается ежегодно.

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23:47    
20:06 - а ты какой чин занимаешь, в кремле, что за всю "россию", в ответе?..

22:59   pavelnikiforov   pavelnikiforov1992016ayvd@mail.ru
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog

21:13    
20:06 А чем она велика, кроме воровства властителей и ничтожностью права и людей?

20:48    
20:06 - молодец тузик, косточку заслужил и не подавись счастливыми соплями... и фактов бы побольше - "великая держава"?!... может ты сравнил с киргизией?.. вот тут только-только росстат привел циферки - бедность прет, лекарств своих хороших нет, а запад в поставках лекарств отказал и тут же врачи и больные завопили - "караул!".. и вообще, всё что в быту есть для жизни - все "не нашенское"... вот ты сидишь "счастливый" за компом, а он - китайский, а не путинский... меня вот не пугает быть "колонией сша", там все окей... а финнов, так мы вообще никогда не догоним, в том числе и по образованию, социальным программам... может ты курнул что и в других измерениях плаваешь?..

20:06   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
РОССИИ начхать на "небожителей" сша и их вассалов!
Все эти "санкции", которыми сегодня "размахивают" американские политики и их подпевалы, выглядят просто смешно. Собаки лают, а караван идет…
РОССИЯ - не колония сша, а ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА!
ВИВАТ РОССИЯ! ВИВАТ ПУТИН!

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