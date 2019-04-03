Московская Хельсинкская группа требует у силовиков извинений перед родителями юриста Передрука

Совет Московской Хельсинкской группы 3 апреля выпустил заявление, потребовав у сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области и УФСБ России по Мурманской области извинений перед родителями юриста Александра Передрука, в доме которых в Мурманске накануне был произведен обыск.

«Александр Передрук уже давно не живет в Мурманске, много лет занимается правозащитной деятельностью и не имеет ни малейшего отношения к каким бы то ни было террористическим организациям или террористам-одиночкам. Хотелось бы надеяться, что этот обыск останется разовым оперативным мероприятием, проведенным по недоразумению, вследствие недостаточной компетентности отдельных сотрудников спецслужб, а не является частью целенаправленной «разработки» Александра Передрука. Считаем, что родителям Александра должны быть принесены извинения», - говорится в заявлении.

Напомним, сотрудник Московской Хельсинской группы Передрук сообщил об обыске в квартире, где он прописан. Он отметил, что из протокола обыска следует, что он был связан с с уголовным делом, возбужденным по факту взрыва в здании УФСБ по Архангельской области в октябре 2018 года.