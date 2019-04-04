Сенатор предложил ограничить съемку на избирательных участках ради "гласности" выборов

Член Совета Федерации Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, который позволяет фотографировать и снимать происходящее на избирательных участках только с определенного места, пишут «Открытые медиа».

Согласно законодательству, есть только три ограничения на съемку на избирательных участках: нельзя снимать персональные данные, нарушать тайну голосования и мешать работе комиссии. В документе, внесенном в нижнюю палату парламента, сенатор напомнил, что во время выборов комиссия часть считает съемку на участке нарушением, и на наблюдателей и журналистов заводят административные дела. По мнению Лукина, предложенные им меры поспособствуют «открытости и гласности избирательного процесса».

На каждых выборах в России – и в Петербурге в частности – участковые комиссии удаляют наблюдателей и журналистов за съемку, провоцируя большое количество скандалов. В январе 2016 года Госдума приняла законопроект о повышении гарантий наблюдателям от политических партий и кандидатов на выборах, в котором, в том числе, было прописано право на беспрепятственную фото- и видеосъемку на участке. Однако на выборах в Госдуму и ЗакС в том же году наблюдатели жаловались на запреты снимать происходящее. Кандидат в депутаты ЗакСа Даниил Семенов тогда подал в полицию заявление, когда некоторые члены УИК 2190 попытались запретить ему снимать происходящее на видео.