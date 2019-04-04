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13:35

Госдума повторно приняла отклоненный Совфедом закон о запрете хостелов в жилых домах

фото ЗакС политика Госдума повторно приняла отклоненный Совфедом закон о запрете хостелов в жилых домах

Депутаты Государственной думы со второй попытки приняли проект закона о запрете размещения хостелов в жилых домах, следует из информации, опубликованной на сайте нижней палаты Федерального собрания. Парламентарии учли все поправки, предложенные Советом Федерации. Инициатива вступит в силу 1 октября 2019 года.

Согласно документу, открывать мини-гостиницы в жилых домах можно будет только на первом этаже и при наличии отдельного входа в помещение. Помимо прочего, хостел должен быть оснащен всем гостиничным оборудованием, звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки.

Совфед 13 марта отклонил законопроект, одобренный всеми фракциями Госдумы, рекомендовав доработать его, учредив специальную согласительную комиссию.

Отметим, что скорейшего принятия закона о хостелах желали депутаты петербургского парламента, поскольку в глазах многих из них гостиницы в жилых домах являются одной из самых характерных примет Петербурга, представляющих собой проблему.

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13:35 Госдума повторно приняла отклоненный Совфедом закон о запрете хостелов в жилых домах

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