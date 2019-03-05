Петербургские депутаты хотят, чтобы Госдума поскорее запретила хостелы в жилых домах

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова подготовили обращение к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, содержащее одобрительную резолюцию на проект ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации", предполагающего запрет на размещение хостелов в жилых домах.

В первом чтении обозначенная инициатива была принята Госдумой в мае 2016 года.

Дмитриева полагает, что принятие закона необходимо ускорить как на федеральном уровне, так и в Петербурге.

"Мы полагаем, что скорейшее принятие этого законопроекта позволит существенно продвинуться в направлении создания комфортной среды проживания для многих наших сограждан, что является одной из целей приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда»", - пишут парламентарии.

Депутаты уверены, что размещение хостелов и мини-отелей в стенах жилых зданий нарушает права владельцев квартир и создает допнагрузку на общедомовое имущество и инженерные сети. В качестве аргумента в пользу переоборудования квартир под гостиницы хозяева хостелов называют отчисления налоговой службе, то есть пополнение городского бюджета. Однако, констатирует Дмитриева, большинство этих людей, по её сведениям, "не являются плательщиками налогов и функционируют без какого-либо оформления предпринимательской деятельности".

"Нелегальная, «теневая», предпринимательская деятельность сопровождается целым рядом нарушений законодательства в области налогообложения, миграционного учета, противодействия терроризму, пожарной безопасности", - говорится в обращении.

Особый урон, продолжают депутаты, наносится историческому центру Петербурга.

"В целях защиты законных прав и интересов жителей многоквартирных домов, создания комфортной среды проживания, а также в целях сохранения объектов культурного наследия Санкт-Петербурга мы поддерживаем скорейшее принятие данного проекта закона во втором и третьем чтениях", - настаивают авторы обращения.

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