Партия ветеранов России желает исключения Шнурова из думского комитета по культуре

Представители Партии ветеранов России желают незамедлительного исключения фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова из состава комитета по культуре Государственной думы, в обновленный состав которого он не так давно был включен.

Ветеранов задела проведенная Шнуровым "непотребная" аналогия: музыкант публично сравнил Москву с половым органом.

"Ленинград пережил блокаду, Москва - город-герой: как их можно сравнивать с детородными органами? Это просто наглость - неприлично, похабно, очень низко", - цитирует агентство "Ридус" высказывание председателя партии Ильдара Резяпова.

Член партии добавил, что в думский комитет по культуре уже направлена просьба разъяснить слова Шнурова. Помимо прочего, ветераны планируют обратиться в Следком и Генпрокуратуру.

Напомним, выступая в эфире ток-шоу на новом телеканале Z+ Шнуров в свойственной ему нецензурной манере рассказал о том, почему не любит Москву. Озвученное музыкантом пришлось не по нраву многим видным особам, в том числе - продюсеру "Ласкового мая" Андрею Разину. Конфликт между двумя медийными персонами уже успел достичь эскалации: оба мужчины заявили о претензиях друг к другу в СК.