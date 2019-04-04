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18:55

СМИ: Арестованный сенатор Арашуков не подал декларацию о доходах в срок

фото ЗакС политика СМИ: Арестованный сенатор Арашуков не подал декларацию о доходах в срок

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков не подал к 1 апреля декларацию о доходах за 2018 год, и это может стать основанием для его досрочного прекращения полномочий, пишет РБК со ссылкой на источники.

В законе о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы прописано, что несвоевременное предоставление финансового отчета – это одна из причин для досрочного прекращения полномочий. Если сенатор не предоставляет отчет, то решение должно быть принято через 30 дней. По словам источников, Арашуков декларацию о доходах за прошлый год не подал. В пресс-службе Совфеда сообщили, что итоги кампании по сбору деклараций обсудят на заседании комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах на следующей неделе.

Арашуков временно  отстранен от исполнения обязанностей из-за уголовного дела в отношении него. Его обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетелей. Ему вменяется заказ двух убийств: зампредседателя молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Сенатора задержали прямо на заседании Совфеда 30 января. Он арестован до 30 июня. На одном из заседаний Арашуков заявил, что знает «заказчиков» своего дела, и что людям, давшим показания против него, заплатили в общей сложности 65 млн рублей. Он также рассказал, что один из свидетелей следил за ним, а когда охранники подошли к нему проверить, что ему нужно от сенатора, мужчина начал «кричать, орать, падать, об асфальт головой».

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