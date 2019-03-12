Находящегося под стражей сенатора Арашукова временно отстранили от работы

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержанного в конце января прямо в здании Совета Федерации и отправленного в СИЗО по обвинению в совершении тяжких преступлений, временно отстранили от должности, передает "Интерфакс".

Об этом официально сообщили в Басманном суде Москвы.

Сенатора, напомним, обвиняют в совершении трех уголовных преступлений: участии в преступном сообществе, заказе убийства двух и более лиц и давлении на свидетеля. По совокупности злоядений - в том случае, если они будут доказаны - Арашукову грозит пожизненное заключение.

Под стражей 32-летний высокопоставленный чиновник пробудет как минимум до 31 марта. С момента своего ареста он уже неоднократно жаловался на условия содержания. После того, как Совет Федерации стал заседать без него, спикер верхней палаты Федерального собрания Валентина Матвиенко с облегчением призналась в том, что теперь в руководимом ей органе точно не осталось людей с сомнительной и криминальной репутацией.

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