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10:59

Назван срок введения в эксплуатацию непопулярного завода под Гатчиной

фото ЗакС политика Назван срок введения в эксплуатацию непопулярного завода под Гатчиной

Новый мусороперерабатывающий завод в Гатчинском районе Ленинградской области, относящийся к числу болезненных тем для местного населения, начнет свою работу в 2022-м году, пишет ТАСС со ссылкой на профильного чиновника, начальника управления областного правительства по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николая Борисова.

"Предприятие позволит перенаправить потоки твердых коммунальных отходов (ТКО) с полигона ("Новый Свет-ЭКО"). Инженерные изыскания проекта уже выполнены, разрабатывается проектно-сметная документация", - приводятся его слова.

Известно, что новейшая техника позволит перерабатывать не менее 500 тысяч тонн мусора ежегодно.

Внедрение завода будет произведено в рамках национального проекта "Экология". В течение нескольких лет жители поселка Терволово, которых это непосредственно коснется, протестовали против такого рода строения по соседству.

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