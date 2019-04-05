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15:18

В Совфеде подтвердили отсутствие декларации о доходах арестованного Арашукова

фото ЗакС политика В Совфеде подтвердили отсутствие декларации о доходах арестованного Арашукова

Вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев подтвердил, что сенатор Рауф Арашуков не сдал декларацию о доходах за 2018 год, передает «Интерфакс».

По словам Воробьева, сведения «почему-то сдала его жена на себя», и Совфед создаст рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации. «Затем мы примем решение и вынесем его на пленарное заседание Совета Федерации. И только там может быть принято решение о лишения его статуса», - подчеркнул Воробьев.

Сенатор напомнил, что все члены Совфеда должны были сдать декларации до 1 апреля, иначе они могут лишиться статуса. Однако, отметил он, сенатор может не сдать документы «по каким-то очень уважительным причинам», и комиссия должна это рассмотреть.

О том, что Арашуков не подал вовремя декларацию о доходах за минувший год, ранее сообщили источники РБК. Сенатор временно  отстранен от исполнения обязанностей из-за уголовного дела. Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц и давлении на свидетелей, в частности ему вменяют заказ двух убийств: замглавы молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова.

Сенатора задержали прямо на заседании Совфеда 30 января, он арестован до 30 июня. На одном из заседаний Арашуков заявил, что знает «заказчиков» своего дела, и что людям, давшим показания против него, заплатили в общей сложности 65 млн рублей.

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