Сервис Twitter оштрафовали за отказ хранить данные юзеров в России

По требованию Роскомнадзора, полагающего, что сервис микроблогов Twitter обязан хранить личные данные российских пользователей непосредственно на территории страны их проживания, а не за ее пределами, компанию оштрафовали на 3 тысячи рублей, передает "Медиазона" из здания судебных заседаний в Москве.

Таким образом разрешилась юридическая коллизия, возникшая в декабре 2018-го года, когда РКН выдвинул требование в адрес сетей Facebook и Twitter, за несоблюдение которого 5 апреля и оштрафовали последнюю.

Сообщается, что с Facebook в том же ключе "разбираться" начнут 12 апреля.

Ранее Роскомнадзор также грозился в случае, если данные юзеров не будут храниться в России, и вовсе заблокировать оба популярных сервиса.