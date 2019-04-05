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18:10

Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину

фото ЗакС политика Суд арестовал активиста «АгитРоссии» на 9 суток за «надгробие» Путину

Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток активиста «АгитРоссия» Андрея Жексимбаева за установку «надгробия» президенту Владимиру Путину у Исаакиевского собора. Решение принято 5 апреля, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Жексимбаева признали нарушившим закон об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ). Активист заявил, что невиновен. По словам Жексимбаева, он не выходил из дома неделю. 

Напомним, «надгробие» президенту установили у собора 3 апреля. На нем была надпись: «Путин В.В. 1952-2019. Предал народ России». Полицейские 4 апреля задержали двух активистов «АгитРоссии» за установку этого «надгробия». Вместе с Жексимбаевым в отдел увезли Григория Кудрявцева.

 

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20:04   Бордунов  
Это надгробие-то публика? Оно проводило публичное мероприятие? А где гроб, если это надгробие, которое проводило публичное мероприятие?  Как понимать умственно здоровому человеку эти протоколы-приговоры?

19:38    
тот, факт, что «активисты», ярмантович и сакулин - бздуны великие, это понятно... зато непонятна прыть полиции по отлову «виновного» в установлении «надгробия», путину у исаакия... уже впаяли 9 суток, жексимбаеву, который даже из дома не выходил в то время, когда появилось «надгробие»… идеальный пример, заказного «правосудия» и "охоты на ведьм"…

19:26    
свободу "юрию деточкину!..

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