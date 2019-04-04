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17:58

Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора

фото ЗакС политика Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора

Полицейские задержали активиста Андрея Жексимбаева и участника движения «АгитРоссия» Григория Кудрявцева из-за акции с «надгробием» Путина у Исаакиевского собора, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Оперативники задержали активистов и доставили в УМВД по Адмиралтейскому району, сообщил правозащитник. По словам Идрисова, оперативники в штатском дежурили ночью по месту временного проживания Кудрявцева.

С Жексимбаева взяли письменное объяснение, в отношении Кудрявцева, скорее всего, составят протокол, отметил Идрисов. Оба активиста остаются в отделе полиции.

3 апреля активисты движения установили сиволическое «надгробие», посвященное президенту Владимиру Путину. В «АгитРоссии» тогда заявили, что Путин «умер для граждан России». На следующий день они сообщили, что оперативники начали проявлять интерес к активистам.

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19:36   Бордунов  
Интересно, какую карательную статью правохоронители высосут из пальца на этот раз? Незаконное погр[цензура]ие? Пикетирование не по понятиям? Незаконная установка рекламных конструкций? Оскор[цензура]ние величества? Пожелание  нацлидеру смерти? Фейкньюс?
Арсенал статей богатый. Начинаешь путаться. Недаром столько лет запреты изобретались дармоедами.

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