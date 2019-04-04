Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора

Полицейские задержали активиста Андрея Жексимбаева и участника движения «АгитРоссия» Григория Кудрявцева из-за акции с «надгробием» Путина у Исаакиевского собора, передает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Оперативники задержали активистов и доставили в УМВД по Адмиралтейскому району, сообщил правозащитник. По словам Идрисова, оперативники в штатском дежурили ночью по месту временного проживания Кудрявцева.

С Жексимбаева взяли письменное объяснение, в отношении Кудрявцева, скорее всего, составят протокол, отметил Идрисов. Оба активиста остаются в отделе полиции.

3 апреля активисты движения установили сиволическое «надгробие», посвященное президенту Владимиру Путину. В «АгитРоссии» тогда заявили, что Путин «умер для граждан России». На следующий день они сообщили, что оперативники начали проявлять интерес к активистам.