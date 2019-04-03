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Новости

10:35

Активисты "АгитРоссии" установили у Исаакия "надгробие" Путину

фото ЗакС политика Активисты "АгитРоссии" установили у Исаакия "надгробие" Путину

На площади у Исаакиевского собора активисты движения "АгитРоссия" установили "надгробную плиту" российского президента Владимира Путина, уведомил у себя в Twitter фотограф Давид Френкель.

На символическом надгробии присутствует следующая надпись: "Путин В.В. 1952-2019. Предал народ России".

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Фото: Telegram-канал "АгитРоссия"

"Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России", - манифестировали в "АгитРоссии".

Ранее члены Левого блока "похоронили" депутатов "Единой России" в Пулковском парке. "Погребенными" оказались Сергей Боярский, Сергей Вострецов, Игорь Дивинский, Владимир Катенев, Евгений Марченко, Виталий Милонов, Юрий Петров, Михаил Романов. Согласно позиции активистов, обозначенные личности подорвали доверие своих избирателей, проголосовав за пенсионную реформу, чем "вбили еще один гвоздь в крышку гроба олигархического режима Владимира Путина". Акция вызвала интерес у полиции. Были задержаны участники манифеста, снимавшие действо. Позднее двух активистов оштрафовали.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:20   Алексей   smerti@list.ru
Активисты молодцы. А судя по количеству кремлетроллей нагнаных сюда. Новость быстро распространяется :)
Кремлетроли - не пыжтесь. Ваш бред жополизание уже не работает. И методички устарели.
К могиле путлера не цветы нести будут, а гавно. И в очереди стоять чтоб плюнуть !

15:18   Иван   qwe@mfsa.com
А в чём предал-то? Очевидно, в том, что первые президенты-демократы встали раком перед западом и уже начали снимать штаны, а он не оправдал: штаны одел и встал на ноги..

14:33    
Что заслужил, то и получил! Коротко и ясно!

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