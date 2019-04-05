Двое участников "бессрочного протеста" задержаны в Петербурге Двоих активистов, причисляющих себя к движению "бессрочный протест" и пришедших в отдел полиции поддержать участника акции с "надгробием Путина" Григория Кудрявцева, задержали, передает "ОВД-Инфо". В Telegram-канале движения утверждают, что к задержанным применялась сила. 4 апреля сотрудники МВД задержали двух активистов «АгитРоссии» за установку "надгробия", адресованного президенту Владимиру Путину, на котором было написано о его "предательстве" россиян. Кудрявцева увезли в полицейский отдел вместе с Андреем Жексимбаевым. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен