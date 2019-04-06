Володин предлагает разрешить Госдуме участвовать в выборе членов правительства

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин полагает, что депутатам Государственной думы необходимо участвовать в утверждении новых членов правительства.

На данный момент, согласно положениям Конституции РФ, ГД имеет право лишь на то, чтобы дать свое согласие президенту на назначение нового главы кабмина.

"Но формирование самого правительства осуществляется председателем правительства. Президент принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам", - приводятся на сайте Госдумы выдержки из интервью Володина.

Однако, сетует спикер Госдумы, при внесении предложений по кандидатурам будущих членов кабинета министров отсутствует процедура одобрения и обсуждения их "заслуг".

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - пояснил Володин.

Если бы ГД имела право вносить свою коррективы и предложения по тому или иному будущему члену кабмина, это бы "соответствовало принципам должного баланса властей" и обеспечивало более высокий уровень ответственности в полноценной работе правительства.

В преддверии нового года, напомним, Володин заявил о том, что Главный закон страны - Конституция - устарела и требует "проверки на актуальность".