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15:45

Зюганов поддержал стремление Володина частично "подкорректировать" Конституцию

фото ЗакС политика Зюганов поддержал стремление Володина частично "подкорректировать" Конституцию

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал своего коллегу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, высказавшего идею, предполагающую внесение изменений в Основной закон страны в части формирования правительства России, уведомляет ТАСС.

"Это ненормально, что исполнительная власть не находится под контролем законодателей и граждан страны. Отсюда идут рост коррупции, массовое воровство", - заявил Зюганов.

В качестве подтверждения своих слов лидер коммунистов напомнил об уголовных делах, заведенных в отношении бывших членов кабмина - Михаила Абызова (экс-министра по вопросам Открытого правительства) и Алексея Улюкаева (бывшего главы Минэкономразвития).

Напомним, Володин предложил изменить Конституцию РФ таким образом, чтобы у депутатов Государственной думы появилась возможность участвовать в выборе членов правительства.

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