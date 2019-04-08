Женщину убило струей кипятка из-за прорыва трубы в Сосновой поляне

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело из-за гибели женщины от кипятка из-за прорыва рубы на 2-й Комсомольской улице.

Трубу на 2-й Комсомольской улице прорвало утром 8 апреля. Напор кипятка выбил окно и рамы в квартире одного из домов на первом этаже и окатил проживавшую там женщину и ее сына. Женщина погибла на месте, сын получил ожоги. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте прорыва трубы работает ГУП «ТЭК». По данным компании, информация об аварии поступила около 3:00. Капитальный ремонт теплосетей проводился 25 лет назад, в 1994 году, срок службы в 2018-м продлили до 2021 года, отметили в «ТЭК».

В сентябре 2018 года при прорыве трубы на Измайловском проспекте погибли двое молодых людей, которых залило кипятком в антикафе «Типичный Питер». Их родственникам АО «Теплосеть Петербурга» выплатила по 2 млн рублей. В Смольном на гибель людей отреагировали с опозданием. Диспетчеру Евгению Емельянову грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в причинении смерти по неострожности.