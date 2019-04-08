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9:32

Женщину убило струей кипятка из-за прорыва трубы в Сосновой поляне

фото ЗакС политика Женщину убило струей кипятка из-за прорыва трубы в Сосновой поляне

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело из-за гибели женщины от кипятка из-за прорыва рубы на 2-й Комсомольской улице.

Трубу на 2-й Комсомольской улице прорвало утром 8 апреля. Напор кипятка выбил окно и рамы в квартире одного из домов на первом этаже и окатил проживавшую там женщину и ее сына. Женщина погибла на месте, сын получил ожоги. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На месте прорыва трубы работает ГУП «ТЭК». По данным компании, информация об аварии поступила около 3:00. Капитальный ремонт теплосетей проводился 25 лет назад, в 1994 году, срок службы в 2018-м продлили до 2021 года, отметили в «ТЭК».

В сентябре 2018 года при прорыве трубы на Измайловском проспекте погибли двое молодых людей, которых залило кипятком в антикафе «Типичный Питер». Их родственникам АО «Теплосеть Петербурга» выплатила по 2 млн рублей. В Смольном на гибель людей отреагировали с опозданием. Диспетчеру Евгению Емельянову грозит до 10 лет лишения свободы по обвинению в причинении смерти по неострожности.

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10:51    
Учитывая, как реагируют бегловские подчиненные на многочисленные жалобы о протечках крыш (никак!),
ситуация с теплотрассами также будет только усугу[цензура]ться, а воры по-прежнему будут заправлять делами в комитетах Смольного.

10:48    
Нам какждый год поднимают тарифы на отопление и горячую воду.
А что на эти деньги делает ГУП ТЭК?
Выписывает своему руководству астрономические премии?
Других каких-то реальных действий мы не видим: по всему городу рвутся трассу, в течение зимнего сезона постоянно идут отключения. Почему руководство ГУП ТЭК при этом остается безнаказанным?

10:45    
Жаль, что эти трубы не убивают ответственных безответственных лиц, а жителей, имевших несчастье находится рядом с плодом чей-то преступной халатности.

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