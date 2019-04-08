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10:27

Шишкина опасается возобновления строительства МПЗ в "Каменке" после выборов губернатора

фото ЗакС политика Шишкина опасается возобновления строительства МПЗ в "Каменке" после выборов губернатора

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина обратилась к врио губернатора Алекcандру Беглову с просьбой объяснить, полностью ли исключена вероятность, что строительство мусороперерабатывающего завода в промзоне «Каменка».

По словам Шишкиной, вопросы вызывает то, что спустя четыре месяца после объявления о приостановке проекта, постановление № 651 так и не отменили – как раз оно является формальным основанием для реализации. Это дает основания полагать, что либо решение об отмене проекта принято неокончательно, либо Смольный снова может вернуться к строительству завода высшего класса опасности в Петербурге после выборов губернатора, отметила Шишкина.

Главу петербургских справедливороссов интересует, с чем связано промедление с отменой постановления, получил ли Беглов заключения экспертов и предполагается ли исключить норму о размещении мусорного завода в новом Генплане, который разрабатывает комитет по градостроительству.

«Петербуржцы опасаются, что публичная приостановка проекта в конце 2018 года могла быть пиар-ходом со стороны готовящейся к губернаторским выборам команды Смольного. Горожане тревожатся, что эта парадная решительность временного руководства города не имеет отношения к реальным планам администрации», - сказала Шишкина.

В ноябре 2018 года Беглов в ответ на обращение Шишкиной сообщил, что решение о строительстве отложено, и Смольный вернется к нему после рассмотрения предлагаемой технологии утилизации отходов и получения экспертных заключений. Тогда же Беглов отметил, что строительство завода Генплану Петербурга не противоречит.



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