Представляющиеся петербургскими казаками мужчины хотят видеть Матвиенко президентом

Семидесятилетний юбилей бывшего губернатора Петербурга, а ныне спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко вызвал нежные чувства у представителей общественной организации "Ирбис", называющей себя "православным союзом казаков".

Сообщив ЗАКС.Ру о том, что они поздравляют третьего по значимости человека в государстве с серьезной датой, мужчины рассказали о своих надеждах относительно нее.

"Желают счастья, здоровья, успехов в труде. А также хотят видеть её кандидатом на пост Президента РФ на следующих выборах. Казаки уверены, что Валентина Ивановна справится", - говорится в заявлении.

Авторы письма апеллируют к успешному, на их взгляд, опыту управлению Матвиенко Петербургом в 2003-2011 годах: "Город был совершенно другим, была проделана большая работа!".

Заслуги главного сенатора ранее отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, удостоив Матвиенко статуса главного "пассионария эпохи".

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