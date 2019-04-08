Ганапольский: Украинские дебаты - повод для российских политиков курить в коридоре

Факт и формат предстоящих дебатов между двумя вышедшими во второй тур украинских президентских выборов кандидатами высоко оценил публицист, переехавший работать в Киев, Матвей Ганапольский. На уровень политической культуры, позволяющий соперникам спорить на стадионе и в прямом эфире, он смотрит с восторгом. Однако, это тот повод для него, из-за которого пропадает всяческий восторг относительно российских политических нравов.

"Мне очень жаль, что многие россияне этого лишены. Может быть, многие этого не понимают и считают, что то, что сейчас происходит в России так оно и надо — знаете, проживет без этого балагана. Но, безусловно, думающие люди понимают, насколько это важно для того, чтобы страна двигалась вперед", - признался он в радиоэфире.

Перейдя с российских граждан на российских деятелей, борящихся или имитирующих борьбу за власть, Ганапольский нашел ситуацию еще более грустной.

"Эти выборы останутся в истории. Не знаю, как к ним отнесутся россияне, но если произойдут действительно дебаты на стадионе, то, конечно, российские политики могут нервно курить в коридоре", - заметил обозреватель.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко набрали 30,24% и 15,95% процентов голосов соответственно. Любопытно, что после договоренности о проведении публичных дебатов возникли разногласия относительно даты этого события: Порошенко настаивает на дне 14 апреля, а Зеленский - на 19 апреля. Второй тур выборов состоится 21 числа.