На суде по делу “Сети” разрешили фото- и видеосъемку

Судья Роман Муратов 8 апреля удовлетворил ходатайство обвиняемого в участии в террористическом сообществе Виктора Филинкова и разрешил фото- и видеофиксацию при рассмотрении дела “Сети”.

Против фото- и видеосъемки не возражала ни одна из сторон процесса.

Судья уточнил, что съемку могут вести аккредитовавшиеся журналисты. При этом он ограничил фото- и видеофиксацию состава суда и свидетелей, если они будут против.

Напомним, первое заседание по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова началось 8 апреля около двух часов. Их обвиняют в участии в “террористическом сообществе “Сеть”. Поддержать молодых людей пришли более 60 человек, в том числе сенатор Людмила Нарусова и правозащитник и бывший советский диссидент Юлий Рыбаков.

По делу “Сети” проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков, заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций.

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