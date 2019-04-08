Беглов поручил помочь семье погибшей из-за прорыва трубы с кипятком женщины

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей в своей квартире при прорыве трубы с кипятком на 2-й Комсомольской улице, передает «Фонтанка.ру».

На совещании с чиновниками Смольного Беглов заявил, что городское правительство должно взять на себя расходы семьи, возникшие в связи с трагедией, в том числе по ремонту квартиры. Также он поручил помочь сыну женщины, который пострадал от кипятка и отказался от госпитализации.

Причиной прорыва трубы могло стать повреждение шва, сообщил вице-губернатор Максим Шаксольский. В 2017 году уже фиксировали прорыв трубы. Предполагалась, что ее реконструируют в рамказ программы реновации городских кварталов.

Трагедия https://www.zaks.ru/new/archive/view/187263произошла в ночь на 8 апреля. Из-за прорыва трубы напор кипятка выбил окно в квартире одного из домов на первом этаже и окатил женщину, он скончалась на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ГУП «ТЭК» сообщили, что капремонт теплосети проводили 25 лет назад, в 2018 году срок службы трубы продлили еще на три года.