Петербургских комсомольцев оставили на ночь в полиции за акцию в приемной ЕдРа

Троих участников петербургского отделения “Ленинского комсомола” (молодежное крыло КПРФ) оставили на ночь в отделе полиции №1 за акцию против “мусорной реформы” в приемной “Единой России”, сообщило ОВД-Инфо.

Всего вечером 8 апреля были задержано четыре активиста. Одного из них, несовершеннолетнего, позже отпустили.

В группе “Санкт-Петербургское отделение ЛКСМ РФ” говорится, что комсомольцы принесли в приемную “Единой России” “подарки”: две коробки с мусором.

“Так молодые люди намеревались высказать протест против нашумевшей "мусорной реформы" - инициативы, согласно которой бытовые отходы из столичных регионов будут вывозиться на утилизацию на север России, где специально для этого будут открыты новые полигоны”, - сообщили комсомольцы.

“Единороссы” отказались принимать коробки и вызвали полицию. Позже сотрудники МВД классифицировали действия молодых коммунистов по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация акции без подачи уведомления).

Напомним, 7 апреля в центре Архангельска прошла крупная несанкционированная акция против ввоза в регион мусора из Москвы и других регионов. На следующий митинг пытались продолжить, но полиция задержала участников акции.