Лукин отозвал законопроект, ограничивающий съемку на выборах

Член Совета Федерации Владимир Лукин, в начале апреля внесший на рассмотрение в Государственную думу законопроект, ограничивающий фото- и видеосъемку на выборах, отозвал свою инициативу. Об этом сигнализировал в Facebook руководитель сопредседатель ассоциации "Голос" Григорий Мельконьянц, накануне встречавшийся с Лукиным лично.

По словам "общественника", сенатор выразил сожаление по поводу того, что не посоветался с экспертами. Он хотел "как лучше", а отказаться в конечном счете от законопроекта счел мудрым шагом.

"Благодарен Владимиру Петровичу за мудрое решение. Уметь признать ошибки — удел сильных. К сожалению, в наше время это умение редко используется", - написал Мельконьянц.

Создание законопроекта ранее чиновник объяснял целью повысить уровень "гласности" на выборах. Он настроен работать в этом направлении и дальше, но при помощи иных средств.