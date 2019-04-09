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13:50

Милонов хочет запретить алкоголь в мини-таре: В каждой капле прячется маленький дьявол

фото ЗакС политика Милонов хочет запретить алкоголь в мини-таре: В каждой капле прячется маленький дьявол

Федеральный парламентарий Виталий Милонов заявил, что намерен добиться запрета на произведение и разлив спиртосодержащей продукции в миниатюрных бутылочках, уведомляет "Петербургский дневник".

Народный избранник полагает, что у потребителя складывается ошибочное впечатление о безвредности выпиваемого им напитка ввиду малого объема. "В каждой капле алкоголя прячется маленький дьявол, мечтающий свалить человека в бездну порока и страдания", уверен автор инициативы, поэтому реализацию подобного рода продукции в мини-формате необходимо если не запретить, то ограничить. Принятие данной меры поможет бороться с пьянством в России, подытожил Милонов.

Ранее сегодня, 9 апреля, стало известно о другой затее парламентария: участии в жизни "Фонда защиты национальных ценностей" - организации, которая займется "борьбой" с распространением "фейков" о РФ, а также предотвращением интеграции западных идей в современное российское общество.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:02    
Виталик по мелочи не работает.

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