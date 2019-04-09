Антон Орех предостерег от сочувствия к футболистам Кокорину и Мамаеву

Публицист Антон Орех, комментируя идущее 9 апреля судебное заседание по делу о хулиганстве, заведенному в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, выразил в своем Telegram-канале мнение о недопустимости общественного сочувствия к ним и тем более юридического оправдания. При этом высказывается парадоксальная мысль: автору кажется, что нужно поскорее двух фигурантов дела выпустить из СИЗО, иначе их начнут жалеть еще больше, а значит, нравственный какон и понятия о приличиях несколько сместятся.

"Следствие и суд совершили чудовищную вещь, превращая хулиганов в мелких шалунов. Суд и следствие совершили чудовищную вещь, спровоцировав про между прочим разговоры, что «ну, подумаешь, чуток стулом огрели или маленько ногами попинали – дело-то житейское». Насилие стало вызывать сочувствие", - гласит фрагмент его текста.

По мысли Ореха, футболисты - глупы, а адвокаты - плохи.

Оба игрока находятся под стражей с октября предыдущего года за избиение нескольких людей в Москве в общественных местах. Своей вины они не признают. В заключении они пробудут как минимум до 25 сентября.