В Архангельске продолжается бессрочный протест против завоза московского мусора

На улицах Архангельска не прекращают протестовать против возведения нового мусорного полигона в регионе, сообщает местный паблик "ВКонтакте" под названием "Поморье - не помойка". На заснеженной площади Ленина у здания администрации люди с термосами и гитарой продолжают настаивать на своем несогласии с планами властей.

7 апреля, по разным оценкам участников, по тому же поводу на улицы вышло около от 3 до 15 тысяч архангелогородцев. С наступлением темноты полиции удалось мирно урезонить самых активных участников и уговорить их разойтись до утра.

В декабре прошлого года недовольство горожан против строительства полигона "Шиес" вылилось в жалобу президенту Владимиру Путину, но внятного публичного ответа из Кремля не последовало.

Фотография: Сообщество "Поморье - не помойка"

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