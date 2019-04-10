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9:51

Росгвардейцы предотвратили кражу скульптуры из Русского музея

фото ЗакС политика Росгвардейцы предотвратили кражу скульптуры из Русского музея

9 апреля сотрудники Росгвардии пресекли попытку кражи статуи у территории близ Русского музея, поделился с ТАСС представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Накануне сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по веревке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры. На место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", - восстановил события Грибакин.

Двое неизвестных были превентивно остановлены в тот момент, когда один из злоумышленников, уже спустившись по рву к воде, попытался ухватить статую крюком.

Обновлено в 11:45.

По сообщениям Telegram-каналов, инцидент был преувеличен представителями Росгвардии. По предварительным данным, двое бездомных собирали вечером 9 апреля мелочь у Чижика-Пыжика, спускаясь к нему по веревке. Покончив со сбором монет у стального воробья, внимание бродяг привлек маленький 40-сантиметровый солдатик, "охраняющий" Михайловский дворец. Тогда-то их и поймали сотрудники Росгвардии.

Напомним также, в середине прошлого года нетрезвый посетитель Третьяковской галереи напал на картину Ивана Репина "Иван Грозный убивает своего сына". После январского похищения картины Архипа Куинджи из той же Третьяковки Министерство культуры, проведя проверки, признало уязвимыми системы безопасности Эрмитажа и Русского музея.

В марте 2019-го по Третьяковке с целью привлечь к себе внимания разгуливал почти обнаженный мужчина. 24 марта в Русском музее группе людей удалось разместить фальшивый экспонат. Таким образом участники акции проверяли бдительность сотрудников охраны.

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11:22    
Ерунда всё это!
Главное, чтобы никто не украл драгоценного директора Русского музея Гусева.

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