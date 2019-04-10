Следователь сообщил о блокировке счета Абызова, с которого пытались снять деньги

Следствие заблокировало счета бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, передает «Интерфакс».

Об аресте имущества сообщил следователь на заседании Мосгорсуда. Следователь утверждал, что Абызов пытался вывести деньги со счета. Сумма арестованных средств бывшего министра не уточняется. Адвокат Абызова Александр Аснис в разговоре с журналистами заявил, что сторона защиты не знает ни об аресте имущества, ни о попытке вывести деньги со счета.

Абызова арестовали 27 марта на срок до 25 мая. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области. Обвинение связано со сделкой по продаже четырех компаний.