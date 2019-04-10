МВД закупит боевых электрошокеров на почти 50 млн рублей

Министерство внутренних дел РФ собирается приобрести электрошокеров на сумму 48,4 млн рублей. Соответствующий тендер, на который обратило внимание издание "МБХ Медиа", размещен на портале госзакупок.
Модель приобретаемого прибора для самозащиты - ЭШУ-200. Всего МВД необходимо 5150 штук. Стоимость каждого - 9400 рублей.
Согласно информации производителя электрошокеров, приобретаемые ведомством изделия относятся к боевому типу и предназначены для использования сотрудниками спецподразделений правоохранительных органов. Отмечается, что они имеют "более высокие поражающие характеристики, по сравнению с электрошокерами гражданского и служебного назначения".
Ранее приобретением новых дистанционных ЭШУ озаботились во ФСИН.