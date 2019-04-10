Суд отпустил проректора СПХФУ под залог по делу о смерти студента от льда

Петроградский суд Петербурга отпустил под залог в 900 тысяч рублей проректора СПХФУ Сергея Хозина, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В феврале Хозина отправили под домашний арест после гибели студента университета из-за упавшей с крыши наледи. Его обвиняют в получении взятки в 50 тысяч рублей от компании «Вентформат», которая занимается очисткой крыши вуза. По версии следствия, за эту сумму Хозин помог компании подписать с университетом три договора в обход конкурса. Также, считает следствие, халатно отнесся к ситуации с наледью на крыше здания вуза и не проконтролировал действия рабочих.

Все это привело к тому, что 5 февраля упавшая с крыши вуза на Аптекарском проспекте льдина убила одного студента, Бабурбека Очилова, и травмировала второго, считает следствие. Хозина задержали 7 февраля.