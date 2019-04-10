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15:00

Коммунальщики поведали, какие улицы Петербурга были "умыты" за последние сутки

фото ЗакС политика Коммунальщики поведали, какие улицы Петербурга были "умыты" за последние сутки

В комитете по благоустройству отчитались, какие конкретно улицы были очищены от грязи за последние сутки. По сей день, несмотря на погодные каверзы, работы продолжаются на 70 городских магистралях.

Так, наибольшее внимание коммунальщиков было уделено Васильевскому острову: там тщательно были отмыты улица Репина, 4-5 линии В.О., Тучков переулок, улица Нахимова и Наличная, Новосмоленская набережная.

В Адмиралтейском районе внимание уделили Фонарному, Почтамтскому, Батайскому и Замятину переулкам, а также Большой Подъяческой и Казанской улицам. Вымыт Семёновский мост.

На Петроградке были убраны Каменноостровский проспект, Сампсониевский мост, проспект Медиков, Юризанская улица, Зоологический переулок, Депутатская улица.

В центре Северной столицы очистили улицы Красного Текстильщика, Бородинскую, Белинского; вывезли мусор на Графском переулке и убрались на Ново-Конюшенном Мосту.

Во всю идут работы на крупных магистралях Выборгского района - проспекте Просвещения, Суздальском и Тореза, площади Мужества.

В Приморском районе отмыли Гаккелевскую улицу и Ланское шоссе, продолжают очищать Комендантский проспект. 

Между тем, накануне стало известно о том, что несмотря на заверения чиновников, наибольшее количество жалоб, поступивших на портал "Наш Санкт-Петербург", касаются некачественной уборки города от мусора и грязи.

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15:05    
Как-то невелики достижения.
Но может, ко дню знаний управятся?

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