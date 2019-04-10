Депутат Иванова: Арест комсомольцев – это какая-то личная месть

Депутат ЗакСа от КПРФ Ирина Иванова предполагает, что арест 18-летней участницы ЛКСМ (молодежное крыло КПРФ) Виктории Севериной и назначение обязательных работ комсомольцу Феликсу Петрову связаны с личной обидой руководителя петербургской «Единой России».

- Это какая-то личная месть. Мне показалось, что это личная месть. Не знаю кого, может, руководителя партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге. Так же не обижаются. Это совсем молодые ребята, наши дети. Наверное, надо их немножко пожурить. Но так оскорбляться ради чего? – сообщила Иванова в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру.

Северина накануне получила 7 суток ареста за акцию в офисе петербургской «Единой России». Другому активисты Феликсу Петрову назначили 40 часов обязательных работ. По словам первого секретаря ЛКСМ Егора Михайлова, Петров инвалид третьей группы.

Четверо активистов ЛКСМ 8 апреля принесли в штаб единороссов три картонные коробки с мусором, на которых было написано «За вашу работу», «Подарки, которые вы заслужили» и «Денег нет, но вы держитесь». Позже активисты объяснили, что выражали протест против повышения тарифов на вывоз мусора. Единороссы вызвали полицейских, которые задержали коммунистов и доставили в 1 отдел полиции.

фото: петербургское отделение ЛКСМ

Один из активистов был несовершеннолетним, и его передали родителям вскоре после задержания. Еще двоих осудили 8 апреля. Четвертого, Владислава Карлова, по словам Михайлова, продержали в 1 отделении полиции 48 часов и повезли в суд только вечером 10 апреля.

Депутат Иванова заявила, что молодежь КПРФ проведет акции в поддержку своих товарищей. Михайлов заверил, что коммунисты подадут апелляцию в Горсуд.

Отметим, что участники ЛКСМ написали в соцсетях, что опасаются исключения своих активистов из ВУЗов.

«По словам источника, Макаров высказал намерение добиться для комсомольцев максимально сурового наказания - вплоть до арестов и исключения из ВУЗов», - говорится в посте группы «Санкт-Петербургское отделение ЛКСМ РФ».

Получить комментарий Вячеслава Макарова по этому вопросу не удалось. Пресс-секретарь руководителя петербургского отделения «Единой России» 10 апреля, во время брифинга Макарова, не дала слово корреспонденту ЗАКС.Ру, заранее предупреждавшему ее, что будет спрашивать о судах над комсомольцами.

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