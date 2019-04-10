Володин рассказал петербургским студентам, как бороться с пьяными водителями

Посетивший в Северной столице Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил студентам вуза, что он всецело поддерживает идею об ужесточении наказания для любителей нетрезвой езды в виде лишения прав на срок до 15 лет.

"Ежегодно более 4000 погибают под колёсами пьяных водителей, более 20 тысяч человек становятся инвалидами. Представьте себе — за пять лет под колёсами пьяного водителя исчезает город", - цитирует 78.ru послание Володина.

Ранее, добавим, Верховный суд и правительство РФ одобрили предложение ГИБДД, предполагающее ужесточение ответственности за "пьяное" ДТП со смертельным исходом на срок до 15 лет.

Также сегодня, 10 апреля, в Госавтоинспекции изъявили желание увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч с 500 до 3 тысяч рублей.