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11:27

Законопроект о "суверенном рунете" прошел второе чтение в Госдуме

фото ЗакС политика Законопроект о "суверенном рунете" прошел второе чтение в Госдуме

Депутаты нижней палаты Федерального собрания во втором чтении одобрили проект закона об автономном российском сегменте интернета.

В случае полноценного принятия инициативы Роскомнадзор будет заниматься централизованным мониторингом рунета и фильтровать трафик посредством специальных систем блокировки. Поставку необходимого для этих целей оборудования берет на себя государство.

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин известил собравшихся, что ранее ему поступали жалобы на то, что не конкретизируются угрозы, от которых необходимо оградить рунет. На это он заявил, что перечень угроз будет определять правительство.

В первом чтении закон об автономной работе рунета при возникновении угрозы из-за рубежа Госдума приняла 12 февраля. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018 года. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.

Правительство поддержало законопроект при условии доработки, указав в том числе, что исполнение закона потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Позже Клишас заявил, что в паспорте проекта предусмотрено выделение на эти цели более 20 млрд рублей.

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13:21    
Законопроект о "суверенном рунете" прошел в прямую кишку.

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